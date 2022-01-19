Огромный японский паром преодолел 240 километров в автономном режиме

Японский паром-беспилотник Soleil, длина которого составляет 222 метра, совершил свой первый автономный рейс по Японскому морю. Преодолев 240 километров и доставив груз в целости и сохранности до пункта назначения.

Как сообщают СМИ, паром был недавно спущен на воду, а его владельцем является компания Shin Nihonkai Ferry. Компания Shin Nihonkai Ferry предоставила программное обеспечение, которое легло в основу автономной системы управления.

Владельцы парома напоминают, что паром уже несколько раз в рамках испытаний прошел по тому же самому маршруту. Указанное расстояние на этот раз судно преодолело за 7 часов, разгоняясь до максимальной скорости 26 узлов. Для того чтобы не сбиться с маршрута, система использовала GPS-навигацию.