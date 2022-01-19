Арестован дворник, из-за халатности которого поскользнулся губернатор Петербурга

18 января 2022 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к административному аресту на 15 суток дворника, который ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности по уборке наледи и снега. Жертвой его халатности чуть не стал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Судом установлено, что сотрудник управляющей компании Исмаилов, ответственный за уборку Большого проспекта Васильевского острова, систематически не исполнял свои должностные обязанности. При этом он регулярно выходил на работу и имел весь необходимый инвентарь для уборки улиц. На основании статьи 2.4 Кодекса об административных правонарушениях Исмаилов приговорён к административному аресту сроком на 15 суток и денежному штрафу в размере 30 тысяч рублей», – заявил в пресс-службе суда.

Инцидент, из-за которого был арестован дворник, произошёл 17 января. В этот день губернатор проводил выездное совещание о ситуации с уборкой улиц и мусора в Василеостровском районе Петербурга. По итогам встречи Беглов принял решение лично проверить ряд улиц, о состоянии которых в городскую администрацию поступило больше всего жалоб.

На Большом проспекте губернатор упал, поскользнувшись на наледи, после чего потребовал незамедлительно привлечь виновных к ответственности. По информации высокопоставленного сотрудника Смольного, Беглов не получил серьёзных травм.

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