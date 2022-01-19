«Это авторитаризм» — экс-конгрессмен о решении Минюста США взять на прицел американцев с антиправительственными взглядами

Заместитель генерального прокурора США заявил о создании нового подразделения по борьбе с внутренним терроризмом, в задачи которого будет входить отслеживание граждан, настроенных против власти правительства, пишет Fox News. Как заметила в интервью телеканалу экс-конгрессмен США Тутси Габбард, этот шаг свидетельствует об авторитаризме администрации Байдена и подрывает саму основу американской демократии.

Приветствую вас снова. Только что мы говорили о растущем авторитаризме администрации Байдена и демократов. И один из самых громких голосов, говорящих об этой проблеме, — экс- конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард, которая, как я счастлив сообщить, присоединяется к нам в эфире. Добрый день, красотка Тулси! С Новым годом! Как ваши дела?

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший член конгресса от штата Гавайи: Добрый день, красавчик Стив! Всегда рада пообщаться с вами. И вас с Новым годом!

Послушайте, вы уже высказывались по этому вопросу. Однако, кажется, становится только хуже. Особенно устрашающим был этот… не знаю даже, как назвать это… этот пугающий шаг со стороны Министерства юстиции. Ранее сегодня мы видели, как заместитель генерального прокурора говорил, что все, кто выступает против властей, попадают под действие нового движения по борьбе с этими агрессивными внутренними экстремистами. Что вы об этом думаете?

ТУЛСИ ГАББАРД: Да, Стив, мне кажется, очень важно выделить жирным шрифтом, отметить и подчеркнуть его слова. Мы видели, как заместитель генпрокурора США рассказывал американцам о том, как правительство противостоит внутреннему терроризму, и чтобы поддержать эти усилия, будет брать на прицел людей, придерживающихся антиправительственной, направленной против власти идеологии.

Если остановиться и на секунду задуматься об этом, то что это в действительности означает? Власть, правительство, администрация Байдена наводит прицел на американцев за антиправительственные взгляды. Это авторитаризм. И что же это означает для нас, живущих у себя дома? Неужели мы должны оставаться безучастными, пассивно наблюдать, надеть шоры на глаза и делать всё, что нам говорят?

Это подрывает саму основу нашей демократической республики. Это подрывает суть нашей конституции, в которой сказано, что мы свободны выступать против властей. Мы свободны протестовать. Задавать вопросы, требовать отчёта и ответов. И если мы потеряем эту свободу — вот здесь и обнажается их противоречащее свободам и демократии мировоззрение, столь опасное — если мы потеряем эту свободу, у нас больше не будет демократии.

Дата выхода в эфир 17 января 2022 года.