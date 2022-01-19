Мнение: Польша и Венгрия без денег, газовая инфляция и борьба с лицензионными соглашениями

1. В Евросоюзе есть ещё страны, которые смеют высказываться против массового завоза мигрантов, против принудительной зелёно-голубой повестки. Самые влиятельные из этих стран — Польша и Венгрия. Возможно, праздник непослушания вскоре закончится. Евробюрократы грозят перекрыть строптивцам финансирование:

https://lenta.ru/news/2022/01/17/bezdeneg/

Европейский союз может оставить Польшу и Венгрию без финансовой помощи в феврале, заблокировав субсидии из бюджета и выплаты на восстановление после пандемии, пишет Bloomberg. Так ЕС приготовился «наказать» страны за несоблюдение демократических стандартов блока.

Польша рискует лишиться более 130 миллиардов евро (149 миллиардов долларов), а Венгрия — более 40 миллиардов евро (45,6 миллиардов долларов). ЕС обвинил правительства государств в реализации противоправной реформы судебной системы, коррупции и отказе придерживаться верховенства европейского права. В блоке обеспокоены тем, что предоставляемые странам средства могут быть использованы Варшавой и Будапештом не по назначению, и это ставит под угрозу финансовые интересы ЕС.

ЕС получил право приостанавливать бюджетные платежи странам, которые сочтет «отступившими от демократии», в 2021 году. Источник Bloomberg рассказал, что блок может воспользоваться этим механизмом в отношении Польши и Венгрии уже в начале февраля, как только Европейский суд подтвердит законность его применения. По оценкам Oxford Economics, если ЕС прекратит поставлять денежные средства Польше до конца 2023 года, злотый может потерять более 12 процентов по отношению к доллару, рост ВВП замедлится на 1,4 процента, а общие потери производства до 2026 года составят 170 миллиардов злотых.

2. Некоторые пишут из-за рубежа, будто цены на газ их не волнуют. Дескать, они за коммуналку платят 1% от дохода, семьи победнее — 6%. Ну, будет стоить коммуналка для бедных семей не 6%, а 10%. Ничего, переживут.

На самом деле, цены на газ — это не только коммуналка, и даже не только физическое существование местных газовых компаний, которые из-за резкого роста цен на газ сейчас банкротятся. Это ещё, например, и цены на еду, которые в Европе пытаются уже сдерживать всеми силами. Вот, к примеру:

https://rg.ru/2022/01/13/vengriia-vvela-fiksirovannye-ceny-na-produkty-na-tri-mesiaca.html

В Венгрии с 1 февраля на ближайшие три месяца вводится госрегулирование цен на шесть видов продуктов. Об этом сообщает Hungary Today.

Цель неординарной меры — сдержать инфляцию из-за энергетического кризиса в Европе. Фиксированные цены должны оставаться на уровне 15 октября 2021 года. Об этом объявили в канцелярии премьера Виктора Орбана.

Речь идет о таких продуктах, как сахарный песок, пшеничная мука, подсолнечное масло, свиные окорока, куриные грудки и коровье молоко 2,8 процента жирности.

А ведь цены на продукты — это тоже только начало. Ещё газ создаёт рабочие места на заводах. Дорогой газ вынуждает заводы закрываться с увольнением всех сотрудников: процесс уже пошёл. Теперь представьте, что уволенный с завода рабочий приходит в магазин и видит, что цены на еду быстро растут…

3. Американцы молодцы, начали разбираться со старым узаконенным жульничеством, лицензионными соглашениями. Понятно, что никто в здравом уме не будет читать десятки страниц юридической мути, чтобы поставить себе текстовый редактор — люди просто нажмут «я согласен» и продолжат установку. Корпорации знают это, и потому раздувают лицензионные соглашения, заставляя пользователей соглашаться на заведомо невыгодные для них условия.

Теперь в США намерены принять закон, так называемый TLDR Act, который заставит компании делать лицензионные соглашения краткими и понятными. Лично я бы ограничил их тысячей символов, с запретом юридических терминов, но что решат законодатели — пока что неясно. Название TLDR явно происходит от жаргонной английской реплики, которую можно грубо перевести на русский как «не читал, много букв»:

https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-14_it-gigantov_otuchat_obmanyvat

В России тем временем предлагают ввести новую уголовную статью за вымогательство денег во время похорон:

https://lenta.ru/news/2022/01/17/ritual/

Опять-таки, идея здравая. Ритуальные услуги у нас сильно криминализированы, если вы понимаете, о чём я. Но всё же отдельная статья УК, мне кажется, это чересчур. Тут нужна не новая статья, а ряд точечных подзаконных актов, которые позволят полиции ухватистее применять давно уже существующие, более широкие статьи.