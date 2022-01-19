 

Экс-продюсер Волочковой пожаловался на организованное балериной избиение

19.01.2022, 20:16, Разное
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Экс-продюсер Анастасии Волочковой Александр Валов дал откровенное интервью. Он пожаловался, что балерина в свое время организовала его избиение.
Александр Валов возмутился тем, каких мужчин выбирает себе Анастасия Волочкова. В последнее время у балерины достаточно насыщенная личная жизнь. Раньше Валов сводил танцовщицу с олигархами, за что получал неплохие деньги. Сейчас избранниками знаменитости являются куда более простые мужчины.

Валову стыдно за нынешних избранников Волочковой. Он заявил, что у балерина готова начать отношения едва ли не с первым встречным.
Продюсер был знаком с Волочковой в лучшие ее времена. У него есть множество друзей среди обеспеченных людей. В рамках одного из разговоров он предложил балерине организовать с ними встречи в обмен на материальные блага. Волочкова быстро согласилась на это. Она сразу же пояснила о своем райдере, попросила встречать ее с букетами белых роз и элитным шампанским.

Валов предлагал своим знакомым провести вечер с Волочковой. За это она требовала миллион рублей. Изначально олигархи подняли на смех продюсера, ведь ранее они встречались с очень красивыми знаменитостями, которым уступает балерина. Однако ее статус тогда сыграл свою роль. Всего получилось организовать четыре-пять встреч. Потом сотрудничество прекратилось, поскольку Волочкова обиделась на продюсера.

Источник: www.eg.ru



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