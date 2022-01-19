Экс-продюсер Волочковой пожаловался на организованное балериной избиение

Экс-продюсер Анастасии Волочковой Александр Валов дал откровенное интервью. Он пожаловался, что балерина в свое время организовала его избиение.

Александр Валов возмутился тем, каких мужчин выбирает себе Анастасия Волочкова. В последнее время у балерины достаточно насыщенная личная жизнь. Раньше Валов сводил танцовщицу с олигархами, за что получал неплохие деньги. Сейчас избранниками знаменитости являются куда более простые мужчины.

Валову стыдно за нынешних избранников Волочковой. Он заявил, что у балерина готова начать отношения едва ли не с первым встречным.

Продюсер был знаком с Волочковой в лучшие ее времена. У него есть множество друзей среди обеспеченных людей. В рамках одного из разговоров он предложил балерине организовать с ними встречи в обмен на материальные блага. Волочкова быстро согласилась на это. Она сразу же пояснила о своем райдере, попросила встречать ее с букетами белых роз и элитным шампанским.

Валов предлагал своим знакомым провести вечер с Волочковой. За это она требовала миллион рублей. Изначально олигархи подняли на смех продюсера, ведь ранее они встречались с очень красивыми знаменитостями, которым уступает балерина. Однако ее статус тогда сыграл свою роль. Всего получилось организовать четыре-пять встреч. Потом сотрудничество прекратилось, поскольку Волочкова обиделась на продюсера.

Источник: www.eg.ru