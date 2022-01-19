 

Евгений Кулик рассказал о переменах в семье после рождения дочери Софии

19.01.2022, 20:16, Разное
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Актер Евгений Кулик дал большое интервью после премьер сериала «Два». Он откровенно рассказал, что после рождения дочери Софии в его семье произошли перемены.
Несколько лет Кулик встречался с блогером Ригиной Гайсиной. В итоге в 2018 году пара официально зарегистрировала свои отношения. Избранники не стали устраивать пышное торжество, они и вовсе скрыли от фолловеров факт похода в ЗАГС. О свадьбе Кулик и Гайсина рассказали уже после того, как на свет появилась и дочь София. Шоумен поделился с представителями прессы информацией о том как изменилась его жизнь.

Кулик назвал ребенка «новым вызовом». Работы стало больше, появились новые проекты. В каком-то смысле стало сложнее, но от этого не убавился интерес. В семье с появлением на свет дочери Софии, стало больше любви. Кулик с радостью спешит домой, учится быть хорошим отцом.
Актер надеется, что в будущем удастся установить баланс между работой и семьей. Пока в реальности он только учится совмещать проекты и личную жизнь, пишет портал iReactor.



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