В НСЖУ отреагировали на обстрел офиса издания “ГОРДОН”

Основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон сегодня вечером сообщил об обстреле офиса, расположенного на улице Щекавицкой, и показал отверстие от пули в одном из окон офиса. Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

“В НСЖУ выражают солидарность с коллегами из онлайн-издания “ГОРДОН”, которые тревожатся за безопасность своей профессиональной деятельности. Высокий уровень физической агрессии по отношению к журналистам, который фиксируется в Украине, случаи поджогов редакций и журналистских автомобилей, безнаказанность – все это заставляет очень серьезно реагировать на факт заявления Дмитрия Гордона об обстреле редакции”, – написал Томиленко.

Он отметил, что сейчас на месте происшествия работают следователи Подольского райотдела полиции и криминалисты.

“Сообщения журналиста на контроле в центральном аппарате Национальной полиции, в частности, присоединен департамент защиты общества и государства (ответственный за оперативное сопровождение дел о препятствовании журналистской деятельности). По мнению экспертов в правоохранительных кругах, к которым обратился НСЖУ, повреждение окна, согласно распространенным видео и фото, определяется как отверстие от выстрела. НСЖУ призывает полицию к оперативному и эффективному расследованию инцидента. Безнаказанность будет усугублять тревогу, а установление всех обстоятельств и наказание причастных к обстрелу будут делать профессию журналиста безопаснее”, – подчеркнул глава НСЖУ.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4755334834551343

Контекст:

В конце ноября 2021 года Гордон рассказал, что разочаровался в президенте Владимире Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания пятого президента Петра Порошенко на новый срок и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине “не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова”.

После этого заявления Зеленский сказал журналистам, что Гордон “аж из штанов выбрасывается”, так не хочет, чтобы он шел на второй президентский срок.

В декабре, после интервью с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Богданом, Гордон обратился в правоохранительные органы Украины – Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины, Национальную полицию, Государственное бюро расследований – и посольства западных стран. В интервью Богдан сказал, что Зеленский отдает личные указания об уголовном преследовании ряда людей, в списке звучала фамилия Гордона. По словам Богдана, в отношении журналиста могут проводить НСРД.

В запросах в правоохранительные органы Украины Гордон просил ответить на следующие вопросы: начаты ли в отношении него уголовные производства и по какой статье; есть ли у него статус подозреваемого в каком-либо уголовном производстве, если да, то в чем его подозревают; проводят ли в отношении него НСРД и для чего.

В Офисе генерального прокурора и СБУ ответили, что у основателя интернет-издания “ГОРДОН” нет статуса подозреваемого ни в одном уголовном производстве. При этом в ведомстве отметили, что сведения о проведении оперативно-разыскной деятельности “в имеющихся информационных системах Офиса генерального прокурора не учитываются”, поэтому предоставить такую информацию оно не может. В СБУ, ГБР и полиции не сообщили, проводят ли НСРД конкретно в отношении Гордона.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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