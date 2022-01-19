Мнение: Как это – зря кололся?!!

Цирк!

“Научных подтверждений необходимости бустерной (ревакцинальной) получения вакцины от коронавируса здоровыми людьми пока не существует. Об этом заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. … «Нет никакого научного подтверждения, что здоровые взрослые люди и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах»,— сказала госпожа Сваминатан на брифинге ВОЗ (цитата по «РИА Новости»). Руководитель отдела Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери считает, что сейчас нет оснований для необходимости вакцинации существующими препаратами четвертой дозой. «Нам важно не перегружать иммунную систему прививками»,— пояснил на брифинге в Амстердаме господин Кавалери (цитата по «Интерфаксу»).

Видали, как запели? “Перегружать (!!) иммунную систему прививками”! Это ж контра! Что он такое говорит?? Как это – пролетариат не самый передовой класс?!! Да за такое – к стенке мало! Полная культура отмены! Выгнать со всех постов! Пристыдить авторитетом ВОЗ! Как он сам из ВОЗ??

В общем, вам хиханьки, а ведь всё серьезно: подвергается сомнению одна из основ всей идеологии будущей “новой нормальности” – что колоться надо всегда, раз в 3-4 месяца, а лучше – просто в месяц! Тут и БигФарме прибыток, и людишки перестанут слишком уж задерживаться на белом свете, а это уже – облегчение в том числе и пенсионным фондам… И вдруг – такой “поворот все взад”. И откуда – из ВОЗа!

Интересно, что чувствуют при таких известиях те добрые сограждане, кто успел себе третий или даже четвертый бустер все-таки поставить. Их изумлению, думается, нет предела. КАК ТАК?? Они-то были уверены (и их уверяли!), что тем самым они свой иммунитет укрепляют; а тут какой-то Кавалери говорит, что они, наоборот, свою иммунную систему “перегрузили”, то есть – ослабили!

О сколько нам открытий чудных

готовит просвещенья дух…