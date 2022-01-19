Мнение: Ибрагим Раиси прибыл в Россию

Новый президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл с официальным визитом в России.

Уже анонсировано, что стороны обсудят практически весь спектр отношений между Ираном и Россией и как ожидается, переговоры будут способствовать укреплению связей России и Ирана.

Среди важных вопросов.

1. Ситуация в Сирии.

2. Ситуация на нефтегазовом рынке.

3. Возможность закупки Ираном у России современных вооружений (истребители, ЗРК, системы РЭБ и т.п.) – после снятия с Ирана санкций ООН, нет никаких препятствий для продажи оружия Ирану.

4. Наращивание торгового оборота между странами.

5. Взаимодействие в рамках китайского проекта "Один пояс – один путь".

6. Укрепление военно-технического сотрудничества, проведение дополнительных учений.

7. Перспективы возобновления ядерной сделки.

8. Участие Ирана в проектах евразийской интеграции.

В целом, ситуация в мире в целом и на Ближнем Востоке в частности, объективно подталкивают РФ и Иран к более тесному сотрудничеству в различных областях, хотя очевидно, что по ряду вопросов у России и Ирана различное видение. Но как показала сирийская кампания, несмотря на различные противоречия, РФ и Иран могут выступать как минимум ситуативными союзниками в взаимовыгодных вопросах. Ну а в Сирийской войне они фактически действовали в составе одной коалиции (тут можно вспомнить роль Сулеймани, который поспсобствовал тому, чтобы Россия вмешалась), которая и выиграла сирийскую войну.

Раиси уже заявил, что предстоящие переговоры с Путиным могут стать поворотными для российско-иранских отношений и отметив 40 лет успешного противостояния Ирана США, призвал Россию делать это вместе с Ираном.

Советник аятоллы Хаменеи накануне переговоров заявил, что Китай, Россия и Иран являются тремя наиболее сильными странами сопротивляющимися американской гегемонии и вместе они смогут добиться еще больших успехов. В отношениях с Россией Иран наиболее ценит доступ к технологиями и уважительное отношение сторон друг к другу.

—