Мнение: Массаракш-и-массаракш

Файненшл Таймс в материале о событиях в Казахстане сообщила, что 162 человека (или 0,001 процента от 19-миллионного населения Казахстана) владеют 55 процентами национального казахстанского богатства. «Многие из них связаны с президентом [Назарбаевым] кровью или деловыми отношениями», – пишет издание.

Понятно, что здесь речь идет о «клане Назарбаева». Столь же понятно, что 55 процентов — огромный куш, который выставлен на кон, и понятно, что передел власти (с последующим перераспределением собственности) теперь становится базовым сюжетом на ближайшее время в Казахстане. Это и есть причина государственного переворота, который произошел в Казахстане.

Парадокс в том, что «государственный переворот» произвел президент Казахстана, что выглядит в некотором смысле оксюмороном. Но на самом деле если понимать, что Токаев до событий января 2022 года был просто посаженной кланом Назарбаева петрушкой, который должен был обеспечить клану продолжение грабежа страны, то как раз всё верно. Просто Токаев (и группы, которые не вошли в заветное число 162 человек) решили изменить положение вещей. Мы, кстати, проходили через такую ситуацию, просто наш Токаев — Медведев, группа которого откровенно стояла за Болотными событиями, оказался совсем никчемным. Да и внешнюю интервенцию на помощь ему вызывать было неоткуда — разве что солдат НАТО. Так что переворот в чистом виде. Если не в юридическом смысле (хотя смещение Назарбаева с поста руководителя Совбеза прошло с грубейшим нарушением действующего законодательства), то в фактическом.

55 процентов национального богатства — это очень большой кусок, огромный ресурс. Даже в условиях сжимающейся экономики, даже в условиях банкротства модели развития. Есть что делить. Вчерашнее выступление Назарбаева (в котором насчитали десятки склеек и явный монтаж) — капитуляция клана. Скорее всего, размен активов на безопасность, тем более, что хороших карт на руках Назарбаева уже нет, он смещен и удален от властных полномочий, лояльные ему силовики либо зачищены, либо присягнули новой власти — поэтому много в такой позиции не наторгуешь. Ему еще повезло, что вообще дали выступить и обозначить, что живой. Могли с прискорбием сообщить…

Проекция произошедшего на России здесь очень напрашивается. У нас тоже вряд ли больше, чем 0,001 процент от общей численности населения владеет половиной национального богатства. И в условиях развивающейся экономической катастрофы появляется даже не соблазн, а настоятельная необходимость перераспределить этот кусок в пользу обделенных. Не народа, конечно — кто же будет о нем думать, но по другим карманам.

В России, в общем-то, уже сложились все предпосылки для первой фазы перехода к политической катастрофе. Социальная и экономическая фаза уже пройдены, сформированы группы, чье будущее всё сильнее оформляется в неприемлемый выбор — рискнуть на переворот и получить приз в виде богатства, захваченного кликой Путина, или сойти со сцены и потерять и власть, и собственность. И то, и другое пока выглядит предельно рискованным и неприемлемым, но по мере развития катастрофы (а она, как всегда и бывает, развивается в динамике и с ускорением) этот выбор придется делать.

Я уже писал, что у Путина и его группировки фактически нет вариантов — они должны либо превентивно спровоцировать элитный мятеж и подавить его, бросив ресурс мятежных групп на съедение остальным (чтобы на время обезопасить свои активы), либо пойти на внешнюю авантюру в виде войны (причем даже неважно, победоносную или наоборот — разгромную), чтобы в ходе войны резко ослабить группировки второго эшелона российской знати.

Это всё паллиативные, тактические, меры, которые никак не разрешают базовое противоречие. Но других ходов у путинской камарильи нет. В этом смысле риски войны или мятежа довольно велики.

"Данные об экономическом положении Страны Отцов хранятся в строжайшем секрете, но каждому ясно, что положение это – дерьмовое, массаракш-и-массаракш, а когда экономика в дерьмовом состоянии, лучше всего затеять войну, чтобы сразу всем заткнуть глотки. Вепрь, зубы съевший в вопросе влияния экономики на политику, предсказывал эту войну еще пять лет назад. Башни, знаете ли, башнями, а нищета нищетой. Внушать голодному человек, что он сыт, долго нельзя, не выдерживает психика, а править сумасшедшим народом – удовольствие маленькое, особенно если учесть, что умалишенные излучению не поддаются…

Другая возможная причина – идеологическая. Государственная идеология в Стране Отцов построена на идее угрозы извне. Сначала это было просто вранье, придуманное для того, чтобы дисциплинировать послевоенную вольницу, потом те, кто придумал это вранье, ушли со сцены, а наследники их верят и искренне считают, что Хонти точит зубы на наши богатства. А если учесть, что Хонти – бывшая провинция старой империи, провозгласившая независимость в тяжелые времена, то ко всему добавляются еще и колониалистские идеи: вернуть гадов в лоно, предварительно строго наказав…"

Замените Страну Отцов на Россию, Хонти — на Украину, Башни — на «Воскресный вечер» и «Итоги недели» – и вы получите прозорливое описание текущего момента, положенное на бумагу полвека назад.

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