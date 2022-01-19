Идеальный маникюр для помолвки: почему Меган Фокс, Ариана Гранде и другие звезды выбирают нюд и необычный френч

Помолвка пусть не всегда случается раз в жизни, но является событием более чем значимым. Знаменитости – не исключение, причем, за их счастьем (и несчастьем) следят не только их близкие, но и весь мир. После новости о помолвке звездам нужно быть готовыми ко всему – одни будут вычислять стоимость их кольца, другие – узнавать геолокацию, третьи – рассматривать детали маникюра. Чем мы и займемся.

Дефицита в помолвках в мире шоу-бизнеса не наблюдается. Совсем недавно заветное “да” своему возлюбленному – рокеру Machine Gun Kelly – сказала Меган Фокс. И тут же поддержала тренд не только на двойные помолвочные кольца (у нее – с изумрудом и бриллиантом от Stephen Webster), но и на необычный френч. Кончики ее ногтей украшали металлические акценты, которые перекликались с драгоценным металлом кольца. Спрашивается – Меган знала о предстоящей помолвке? Иначе как ей удалось так удачно подобрать маникюр под украшение.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс

Помимо металлического френча – серебристого и золотистого – для помолвок звезды выбирают и скошенный френч. Классические оттенки, но необычная форма рисунка – такой маникюр во время помолвок продемонстрировали Ариана Гранде, которая вышла замуж за риелтора Далтона Гомеса, а также невеста Тейлора Лотнера Тэй Доум.

Френч – неизменная классика остается популярным и в наступившем 2022 году. Однако с модных показов к нам пришли различные идеи для того, чтобы из классического сделать необычный дизайн. Так, например, можно смело экспериментировать с золотой фольгой на кончиках ногтей, при этом не создавая четкую линию улыбки, а лишь подчеркивая ее рваными краями фольги. Также дизайнеры предлагают экспериментировать с черными и белыми оттенками, используя их в оформлении френча, при этом изгибая линию улыбки под самыми разными углами. Еще одним интересным приемом будут смотреться короткие слова, написанные на кончике ногтей, например, белым гель-лаком, что создаст актуальный минималистичный френч, – говорит Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов “Пальчики”.

Ариана Гранде Тейлор Лотнер и Тэй Доум

Если френч – не ваша история, остановите выбор на беспроигрышном нюде. Внушительно число знаменитостей говорили заветное “да” с идеальным маникюром, дополненным прозрачным или бежевым лаком. Среди них – Мария Шарапова, Наталья Водянова, Лили Коллинз, Жасмин Тукс, Карли Клосс, Тейлор Хилл и другие.

Наталья Водянова и Антуан Арно Жасмин Тукс Джордан Данн Лили Коллинз Мария Шарапова Карли Клосс , Тейлор Хилл