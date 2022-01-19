Мнение: Причины погромов в Казахстане, рождаемость казахов и левые в США против свободы слова

1. Протесты в Казахстане удивительно быстро морфировали из относительно мирных митингов в варварские грабежи и погромы. При этом русские казахи в буйстве замечены не были. В чём же дело?

Полагаю, корень проблем следует искать в тех социальных и культурных условиях, в которых оказалась значительная часть населения Казахстана. Если северный Казахстан, Алма-Ата и Нурсултан – урбанизированные территории с высоким уровнем культуры, где бок о бок живут русские и казахи, то многие южные территории Казахстана мало чем отличаются от соседней бедной Средней Азии. Люди там массово проживают в сельской местности, не имея ни нормальной работы, ни образования.

Также большую роль играет языковой вопрос. Упадок русского языка в Казахстане, отток русскоязычного населения (включая учителей и преподавателей) больно ударили по казахской системе образования. Кроме всего прочего, русская языковая сфера значительно больше. На русском языке доступно, вероятно, в 100 или даже в 1000 раз больше книг, фильмов, учебных пособий и важной технической документации, чем на казахском языке. Отказ от русского языка неизбежно ведёт к культурной и образовательной деградации. Это касается не только Казахстана, но и большей части остальных постсоветских стран.

2. Некоторые винят в казахских погромах демографию: из-за высокой рождаемости в Казахстане сравнительно много молодёжи. Без работы, без мест в вузах молодёжь охотно скатывается к средневековому варварству и насилию.

Согласно официальной статистике, число казахов в Казахстане за 30 лет выросло с 6,5 до более чем 13 миллионов человек (в два раза), тогда как число русских, напротив, упало с 6,2 миллионов до 3,5 миллионов (тоже почти в два раза):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_состав_Казахстана

Подобный демографический рост, который продолжается даже в последние несколько лет, когда практически во всём мире рождаемость быстро падает, выглядит практически чудом.

Поэтому в достоверности демографической статистики Казахстана (а также соседней Киргизии) есть сомнения:

http://www.stoletie.ru/vzglyad/kazahstan_million_mertvyh_dush_516.htm

https://stranger233.livejournal.com/52171.html

В прошлом году в Казахстане была проведена перепись, по предварительным итогам которой доля детей и молодёжи составляет более половины:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перепись_населения_Казахстана_(2021)

* общая численность населения: 19 169 550 человек

* соотношение полов: мужчин — 48,71 %, женщин — 51,29 %

* средний возраст населения — 31,94 года

* 33,97 % населения — дети в возрасте до 17 лет

* 19,72 % населения — молодёжь в возрасте 14-28 лет

* доля этнических казахов — 70,18 %

* численность населения трудоспособного возраста — 11 320 410 человек, или 59,05 % населения Казахстана.

В России подобное распределение наблюдалось в начале XX века. «Пузырь молодёжи» был одной из важных причин, сделавших возможной революцию 1917 года — огромная доля неопытного, полуграмотного населения, которое легко было увлечь даже самыми бредовыми радикальными идеями, легко спровоцировать на убийства и грабежи.

3. В США тоже нарастают проблемы с образованием и культурой молодого поколения, но там эти проблемы пытаются замалчивать. Согласно опросу YouGov, 60% американских либералов, — а либералами в США называют в основном людей левых взглядов с портретом Маркса на стене над макбуком, — выступают за то, чтобы временно или навсегда блокировать пользователей соцсетей, которые пишут, что средний IQ афро- и латиноамериканцев ниже, чем у белых и азиатоамериканцев:

https://twitter.com/ZachG932/status/1478948293652758530

Проблема в том, что речь здесь идёт о научном факте. В США исследования IQ широко распространены, хотя американские левые и пытаются препятствовать их проведению. Не случайно в американских вузах действуют квоты по обязательному приёму чернокожих и латиноамериканцев. Без этих квот доля белых и азиатов в американском высшем образовании была бы куда выше.

Напомню, что более половины детей в США уже давно составляют латино- и афроамериканцы, постепенно они начинают доминировать и среди молодёжи в целом. По расовому составу США уверенно превращаются в Северную Бразилию. Сумеют ли американцы при этом сохранить высокий уровень культуры, созданный белым населением с протестантской трудовой этикой, большой вопрос.