Эксперт Ревин объяснил опасность езды на машине с поддержанием низких оборотов мотора

Эксперт Алексей Ревин объяснил, чем обусловлена опасность езды на машине, когда поддерживаются низкие обороты мотора. Опытные водители таким образом стремятся уменьшить расход топлива.

Ревин отметил, что функционирование силового агрегата на невысоких оборотах действительно может помочь сэкономить топливо. К тому же снижается число вредных выбросов. Практически все современные АКПП поддерживают низкие обороты. В то же время и присутствуют определенные недостатки. Из-за такого стиля езды сильно страдают внутренние компоненты.

Все это является последствие пониженного давления масла. Когда наблюдаются низкие обороты движка, масляный насос меньше давит смазки для мотора. В итоге детали начинают хуже смазываться, поэтому гораздо быстрее изнашиваются.

Эксперт Ревин советуют переключать передачи, когда обороты больше средней цифры из допустимых. Например, если на 5 тысячах завершается так называемая зеленая зона, то это нужно делать на отметке 3-3,5 тысячи. Иногда есть потребность раскрутить мотор на максимум. Если автомобиль имеет АКПП, то периодически необходимо ездить в спортивном режиме.

Источник: www.zr.ru