Задержаны подозреваемые в ограблении молодой вдовы Градского

Появилась информация о задержании подозреваемых в ограблении вдовы певца Александра Градского. Сейчас они дают показания в полиции. Данная информация пока официально не подтверждена.

Подозреваемы были задержаны 19 января около девяти часов ура. Один из грабителей попался, когда решил потратить часть денежных средств, которые были похищены у Марины Коташенко. В частности, он хотел купить иномарку Toyota Corolla. Возможного преступника опознал продавец транспортного средства.

Напомним, что на Марину Коташенко в воскресенье, 17 января, было совершенно вооруженное нападение. Трое неизвестных мужчин подстроили ДТП с автомобилем, в котором находилась вдова Александра Градского. Они заставили ее направиться в свой особняк и передать им сумму в 100 миллионов рублей. К слову, Коташенко хранила денежные средства наличными под кроватью в спальне.

Интересен тот факт, что вдова Градского обратилась в полицию не сразу, а только через несколько часов. Сейчас следователи рассматривают возможные версии случившегося. Не исключается, что все это было инсценировкой. Некоторые пользователи обвиняют Коташенко в том, что она сама подстроила ограбление, чтобы вывести из наследственной массы крупную сумму средств.

Источник: www.mk.ru