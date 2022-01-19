 

Мнение: Визит Раиси

19.01.2022, 19:10, Разное
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19-20 января в Москву прибывает для переговоров иранский президент Раиси. Откровенно говоря, ни значимого повода, ни серьезных системных причин для визита не просматривается, реальный ранг его в лучшем случае — рабочая поездка. Что, кстати, подтверждается отсутствием значимых документов, которые планируется подписать в ходе этого визита, хотя некий рамочный договор о долгосрочном сотрудничестве (по факту это скорее меморандум) вроде бы готовится к подписанию.

Тем для переговоров, тем более двухдневных, не так уж и много. Экономическое сотрудничество находится на крайне скромном уровне в районе 2 млрд долларов товарооборота (к примеру, в 10-11 годах он превышал 3,5 млрд). Сотрудничество в Сирии — да, оба режима поддерживают Асада, который, собственно, и находится у власти благодаря этой поддержке и более ни по какой иной причине. Для Ирана эта поддержка носит косвенный характер — тем самым Иран удерживает прямой коридор к Хезболле в Ливане, для России поддержка Асада — имиджевый проект, хотя в свете экспансии в Африку Хмеймим стал важной логистической точкой. Однако держать ради одной военной базы целую страну — это весьма расточительное удовольствие. Впрочем, когда суммы этого сомнительного мероприятия не озвучиваются, то вроде бы его и не существует.

Единственная причина, по которой Раиси и Путин могут действительно вести разговор — это турецкий «дранг нах ост». Который меняет балансы в Закавказье и Средней Азии, что, понятно, сильно нервирует оба режима. В свете последних событий в Казахстане тема региональной стабильности становится еще более актуальной, так как проблемы, схожие с казахскими, есть у всех бывших республик советской Средней Азии (за исключением, пожалуй, Узбекистана). И понятно, что Турция мониторит обстановку и находится на низком старте.

Это реактивная повестка, поэтому никаких документов принимать и не получится. В условиях, когда ты вынужден реагировать на чужие действия и чужую политику, создавать свой альтернативный проект очень непросто. А два режима, которые на дух друг друга не выносят, как Иран и Россия, в принципе неспособны на общую проектную деятельность. Нынешняя иранская знать — поколение революционеров 79 года, подзадержавшееся у власти, но тем не менее идейная база у них еще есть. Путин представляет гангстерские группировки, захватившие власть в России без малейшего намека на идейную составляющую. Общих тем у них между собой крайне мало, и все они носят исключительно текущий и точечный характер.

Источник: Эль Мюрид



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