Та кондукторша-мигрантка — четырех дел фигурантка

Мало нам было своих хамоватых кондукторш и водителей — так еще из-за кордона понаехали. И не только в столицу: засилье мигрантов наблюдается во многих городах-миллионниках. Екатеринбург в этом списке не исключение.

Причем чувствуют они себя хозяевами жизни: нынче слоган «Это мой город!» в обрамлении нецензурщины просто прописался в лексиконе гастарбайтеров из наших бывших республик-сестер. Впрочем, материться-то они научились наверняка еще дома, а государственный язык Российской Федерации освоили с пятого на десятый.

Вот и кондуктор екатеринбургского автобуса № 42 бранилась в салоне на ломаном русском. Бедная пенсионерка выразила недовольство скользким порогом, встав на который, она чуть было не упала. Попросила почистить и так этим разозлила мигрантку, что та высказала ей всё, что просилось на язык, и теми средствами, которыми владела. Короче, русским матерным.

Инцидент случился вечером 17 января. Ну а поскольку прогресс обеспечил всех пассажиров смартфонами, то внештатную ситуацию засняли на видео. Да и свидетели не преминули поделиться в СМИ воспоминаниями о произошедшем. Один из них поведал о скандале Е1.RU:

«Я сидел в наушниках, слышу — крики на весь автобус. Неадекватный кондуктор, женщина, на ломаном русском орет благим матом на бабушку лет 60–70. Водитель кондуктора не остановил. В итоге всполошился весь автобус. Кондуктор заявляла, что это ее район и ее город. С фразами вроде «Ты дочь собаки, шлюха!»

Пассажиры вступились за пенсионерку, но их обращение к водителю ни к чему не привело. Но кондукторша не унималась и продолжала оскорблять пожилую женщину:

«Че тебе плохо?! Сука старая. Ни разу не имела детей. Он, бедняга, оттуда сюда бегает, потому что он тебя не трахал? А туда-сюда бегать надо ему. Вообще чокнулась, что ли».

В результате бабушка не выдержала и стала проклинать неадекватную работницу общественного транспорта. А та в ответ занесла над беднягой руку, как для удара, и по-прежнему орала на весь автобус:

«Ненавижу я вас всех. Меня тоже привезли, не оставили в покое. Я надоела от вас. Везде проблемы».

А теперь краткий итог происшествия: хамка, вещавшая про Екатеринбург: «Это мой город!» — и поднявшая руку на пенсионерку, прибыла к нам из Средней Азии. Об этом поступила информация из пресс-службы городской полиции:

«Гражданка одной из среднеазиатских республик находилась на территории России и осуществляла трудовую деятельность без необходимых разрешений. Будет рассмотрен вопрос о ее выдворении с территории Российской Федерации».

К тому же на нелегалку был составлено аж четыре протокола. Ей придется отвечать не только за мелкое хулиганство, но и за нарушение масочного режима, а главное — миграционного законодательства. В отделении присмиревшую кондукторшу, уже год работавшую на этом маршруте, заставили извиниться на камеру. Из ее уст прозвучало:

«Привет, женщина, извини меня за вчерашнее грубое общение. Ладно? Простишь?»

Несмотря на детское заверение, дескать, она больше так не будет, форма извинения заставляет в этом сомневаться, как и то, почему надо прощать хамство мигрантам, ненавидящим нашу страну и срывающим свою злость на ее ни в чем неповинных жителях.

Источники информации и фото: e1.ru, rusplt.ru, newdaynews.ru

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