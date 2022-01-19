 

Дмитрий Шепелев показал на видео первые шаги своего сына

19.01.2022, 18:48, Разное
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Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев в своем Instagram-аккаунте показал первые шаги младшего сына.
Накануне православного праздника Крещение артист решил порадовать своих подписчиков умилительным видео, на кадрах которого его маленький сын Тихон делает первые шаги – естественно, не без помощи папы.

Многие фолловеры высоко оценили такой поступок звезды и были восхищены его отцовским талантом. Как известно, старшие дети поначалу ревновали родителей к новому члену семьи, но сейчас все хорошо.



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