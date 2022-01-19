Дмитрий Шепелев показал на видео первые шаги своего сына

Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев в своем Instagram-аккаунте показал первые шаги младшего сына.

Накануне православного праздника Крещение артист решил порадовать своих подписчиков умилительным видео, на кадрах которого его маленький сын Тихон делает первые шаги – естественно, не без помощи папы.

Многие фолловеры высоко оценили такой поступок звезды и были восхищены его отцовским талантом. Как известно, старшие дети поначалу ревновали родителей к новому члену семьи, но сейчас все хорошо.