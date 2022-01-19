 

Пригожин прокомментировал скандал с Волочковой в самолете: “Безнаказанность сплошь и рядом”

19.01.2022, 18:48, Разное
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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал с Анастасией Волочковой, который произошел в самолет. Он считает, что балерина проявила неуважение к окружающим, поскольку отказалась надеть защитную маску.
Больше двух недель Анастасия Волочкова провела на Мальдивах с новым возлюбленным. Когда она летала назад в Москву, в самолете произошел скандал. Блондинка отказалась надевать на лицо медицинскую маску. Пригожин убежден, что все требования в эпоху пандемии нужно выполнять. Тем более, на борту все находятся в закрытом пространстве. Публичные люди должны показывать пример поведения, а не вести себя вызывающе.

По словам Пригожина, в отечественном шоу-бизнесе порой все выглядит иначе. Некоторые для куража начинают вести себя подобным образом. Супругу Валерии тяжело давать оценку конфликту с участием Волочковой, поскольку он не видел его собственными глазами. Однако он точно уверен, что необходимо соблюдать «правила общежития».

Волочкова долгое время ругалась с бортпроводниками. Как рассказали очевидцы, конфликт начался с отказа танцовщицы надевать маску. После того, как самолет приземлился в Москве, артистку задержали сотрудники правоохранительных органов. В одном из отделений Волочкова и ее избранник провели пять часов. В отношении знаменитости составлен админпротокол.

Источник: ren.tv



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