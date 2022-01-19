 

39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь

19.01.2022, 18:44, Новости дня
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39-летняя певица позирует в кадре, прикрывая одной рукой голую грудь, а во второй держит телефон.

Скриншот: ververa / Instagram
Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу “ВИА Гра” 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

11 января 2022 года Брежнева сообщила, что на неделю прилетела на Мальдивы вместе со своей сестрой Викторией Галушкой и подругой, украинским дизайнером Катей Сильченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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