“У наших границ бесится бешеная собака путинского режима”. Аваков призвал украинцев объединиться

“В который раз Украина стоит перед угрозой военного вторжения со стороны сильного и бешеного врага. По сравнению с этим все внутренние распри, в том числе и политическое противостояние между оппозицией и действующей властью, все внутренние проблемы, даже крайне сложная экономическая ситуация, второстепенны”, – отметил экс-глава МВД.

Он считает, что украинцы не имеют права игнорировать угрозу, но при этом не должны паниковать, и быть сильными и едиными.

“У наших границ бесится бешеная собака путинского режима. Враг угрожает каждому дому, каждой семье, каждому украинцу. Поэтому мы должны быть взрослыми и верно осознать действительность опасности”, – подчеркивает Аваков.

По его мнению, каждый гражданин должен быть готов стать защитником своей страны.

“Только консолидация, только объединение, только мобилизация вокруг наших основных ценностей – свободы и независимости – дадут нам силу противостоять врагу. Объединиться и отстоять их наша историческая миссия. Мы смогли объединиться и остановить врага в 2014 году, мы обязаны сделать это сегодня!” – написал бывший министр.

В своем посте экс-глава МВД призвал все проукраинские силы объединить усилия для защиты государства, независимо от того, захочет ли действующая власть во главе с президентом стать центром такой консолидации.

“У нас нет времени на политическую рознь – пришло время для консолидации и мобилизации ради Украины!” – резюмировал Аваков.

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/4835118336578234

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

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