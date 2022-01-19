CNN – США и РФ не отказываются от диалога по Украине — но в Вашингтоне настроены пессимистично

Белый дом считает, что РФ может напасть на Украину «в любой момент», и Вашингтон думает над дополнительной военной помощью Киеву, передаёт CNN. Как отмечает канал, США и РФ не отказываются от диалога по Украине, но американские чиновники оценивают шансы на прорыв или хотя бы какой-то прогресс пессимистично.

Тяжело представить, но не исключено, что мир вновь оказался на грани крупной сухопутной войны в Европе — и это не говоря уже о возвращении к атмосфере страха, невиданной со времён холодной войны. Но ситуация сейчас именно такая. Дело в том, что, по последним разведсводкам Министерства обороны Украины, которыми ведомство поделилось с CNN в исключительном порядке, общая численность российской группировки в регионе, угрожающая этой стране, теперь насчитывает 127 тысяч человек. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что нападение, цитата, «может произойти в любой момент».

По данным нескольких источников CNN, администрация Байдена рассматривает ряд новых мер, призванных либо сдержать президента РФ Владимира Путина, либо сделать так, чтобы он столкнулся с более серьёзными последствиями, если он решит воспользоваться этими силами. У нас в эфире главный корреспондент CNN по национальной безопасности Джим Шутто, он расскажет подробности. Какие новые варианты действий сейчас рассматриваются?

ДЖИМ ШУТТО, главный корреспондент CNN по национальной безопасности: Андерсон, замысел здесь состоит в том, чтобы нарастить военные поставки смертоносного оружия украинской армии, которые будут поступать как от США, так и от их союзников по НАТО. Таким образом должны увеличиться запасы противотанковых бронебойных ракет Javelin, а также переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Поступить они должны от союзников по НАТО. То же самое касается и миномётов. На этих кадрах вы видите как раз комплексы Javelin.

Кроме того, крайне важно, что на Украине может увеличиться присутствие инструкторов американского спецназа, которые будут готовить украинских военных. Инструкторов на данный момент там уже регулярно ротируют, однако это присутствие может вырасти ещё больше. Цель состоит в том, чтобы осложнить РФ вторжение или, проще говоря, чтобы российская армия понесла большие потери, но также чтобы постепенно подготовить украинцев к сопротивлению российской оккупации. Иными словами, цель — повысить их потенциал в контексте долгосрочной борьбы.

Есть ли признаки того, что дипломатия ни к чему ни привела или вот-вот провалится?

ДЖИМ ШУТТО: Провалилась или нет — ещё непонятно, однако намёки на это появились после целой недели переговоров в Европе, которые не привели ни к каким прорывам или даже предметному прогрессу. Так что те чиновники администрации и сотрудники Пентагона, с которыми мне довелось пообщаться, настроены пессимистично и совсем не уверены в том, что переговоры идут к желаемому исходу. Они не отказываются от диалога — сегодня, в частности, состоялся важный разговор между Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым. Однако вся беда в том, что дипломатические инициативы, которые США предложили России, Москва не приняла. Поэтому они готовят меры, призванные сделать так, чтобы РФ столкнулась с более серьёзными последствиями своих действий. И, Андерсон, я обсуждал эту ситуацию со многими людьми на протяжении нескольких месяцев, и пессимистичные настроения, честно говоря, преобладают всё больше.

С нами был Джим Шутто, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 января 2022 года.