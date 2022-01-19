«Не дам себя объелбасить»: Жириновский готовится сорвать казахстанский сценарий переворота в ЛДПР

Владимир Жириновский выступил с резким заявлением о подготовке насильственного переворота в руководстве ЛДПР, в результате которого он может потерять место главы партии.

Жириновский возглавляет ЛДПР с момента её основания. Он занял своё место в декабре 1989-го, лишь на полгода позже, чем Нурсултан Назарбаев возглавил Казахскую ССР. По мнению политика, он является гарантом стабильности партии и её политических успехов. Однако в ЛДПР, по его словам, есть силы, которые хотят перехватить рычаги управления из его рук.

«Я вам не елбасы! Я жив, я легитимен, я не дам себя объелбасить! Если увидите завтра по телевизору, как я отрекаюсь от руководства ЛДПР и ухожу на заслуженный отдых, знайте, я мёртв, как Назарбаев! Мёртв я и мертва ЛДПР! Но этого не будет, я стану сопротивляться до последнего патрона, до последнего человека в партии! Не все вокруг меня Токаевы! У меня миллионы верных людей!» – заявил Жириновский в своём обращении.

Кого именно он считает организатором будущего переворота, Жириновский не сказал. Однако сообщается, что наряды внутренней полиции ЛДПР окружили дома некоторых высокопоставленных функционеров партии. Жириновский же с группой молодых сторонников временно переехал в защищённый партийный бункер в подмосковном Томилино.

Секретарь Жириновского связывает обострение ситуации с тем, что в субботу лидер партии забыл в думском кабинете упаковку с циркадином, и, возможно, более трёх суток не принимает это лекарство.

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