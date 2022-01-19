Регина Тодоренко о семейной жизни с Владом Топаловым: “Холод в отношениях”

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко временами жестко общается со своими подписчиками, но иногда пускается в откровенные беседы с аудиторией. Так, в одном из своих последних постов в Instagram 31-летняя ведущая рассказала о кризисе в отношениях с 36-летним артистом, когда произошел вскоре после рождения сына:

Найти спутника по жизни иногда бывает нелегко, а уж какое наступает разочарование, если один из вас, оказалось, совсем не готов быть родителем… Жаль, что мы понимаем такие важные вещи слишком поздно, но никогда не поздно что-то изменить! Никогда не поздно стать лучшей версией себя, сделать апгрейд старым программам, в конце концов сходить к психологу, чтобы помогли отремонтировать душу.

Первый год жизни втроем нам, признаюсь, было непросто, как и всем. Возникает ощущение, что ты не принадлежишь себе, что безудержного веселья, как раньше, уже не будет, холод в отношениях и побег из дома на работу становится частой моделью поведения ранее любящих друг друга людей.

Но, по словам Регины, им удалось преодолеть этот период вместе и сохранить брак:

Но, крепко взявшись за руки, мы справляемся даже с самыми непреодолимыми трудностями, решаем самые неразрешимые задачи, а потом, будучи ветхими сморщенными корнями исполинского дерева, поднимем головы наверх и увидим плоды нашей любви. Эти плоды прорастают в наших детях, наших внуках и правнуках.

Проходящие этот нелегкий рубеж, всегда выходят победителями, даже если не вместе, даже если понимают, что больше не созданы друг для друга, а кто-то наоборот скрепляет свою любовь навеки. Оба исхода в современном мире приемлемы. Важно, чтобы мы чувствовали себя целыми и были гармонии.

Подводя итог, Тодоренко сказала, что рада тому, что именно Топалов ее муж и отец Майкла, и добавила, что скоро они отметят годовщину:

Я безгранично рада, что именно ты – мой муж и отец нашего сына! Мы пережили уже несколько кризисов и потихонечку подступаем к пятилетию наших отношений. Страшно, но как интересно, с тобой скучно не бывает! Те, кто знакомы с ВМ, поймут!

Напомним, что одесситка Регина Тодоренко прославилась благодаря телевидению – она стала одной из самых популярных ведущих шоу о путешествиях “Орел и Решка”. После окончания проекта Регина, которая также занимается музыкой и даже участвовала в шоу “Голос”, вела и ведет различные программы на телевидении и радио. Регина Тодоренко замужем за Владом Топаловым. Они впервые стали родителями 5 декабря 2018 года – у пары родился сын, которого назвали Майкл. А летом 2019-го влюбленные звезды сыграли свадьбу, они поженились в итальянском городе Сорренто.