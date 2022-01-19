 

Невролог Гимранов объяснил появление головной боли, если утро начато не с кофе

19.01.2022, 18:04, Разное
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Врач-невролог Артем Гимранов рассказал, почему у людей может появляться головная боль, если их утро начинается не с чашки кофе. Он назвал положительные и отрицательные стороны этого напитка.
Кофе обладает большим количество полезных свойств. Этот напиток положительным образом влияет на слух человека, благоприятно отражается на предстательной железе, кофе снижает уровень стресса и даже может увеличивать продолжительность жизнь. Он имеет горький вкус, поскольку в составе присутствует кофеин. Через полчаса после употребления кофе это вещество провоцирует бодрость. Кроме этого, в напитке содержится большое количество полезных соединений.

Как заявил Гимранов, кофе может провоцировать привыкание. Если резко отказаться от употребления данного напитка, то появятся определенные побочные эффекты. Речь идет об усталости, раздражительности, снижении концентрации внимания. Обычно, когда в организм не поступает кофеин, появляется головная боль. Это чувство дискомфорта, как правило, длится несколько дней.

Человек при отказе от кофе ощущает, что его голова будто стянута тугой лентой. Те, кто страдает мигренью, прекращение употребления напитка с кофеином может спровоцировать очередной приступ заболевания. По словам некоторых специалистов, такое состояние развивается из-за того, что головной мозг не всегда правильно реагирует на поступающие сигналы. В связи с этим некорректно воспринимаются нервные импульсы.

Источник: solenka.info



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