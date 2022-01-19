Употребление овсянки улучшает работу кишечника

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19.01.2022, 18:04, Разное
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Недавние исследования показали, что употребление овсянки ежедневно помогает здоровым бактериям размножаться в кишечнике. Специалистами доказано, что употребление овса и овсяных продуктов понижает уровень холестерина в организме человека, что защищает от ишемической болезни сердца.
В новом исследовании из Юго-Восточного университета в Китае приняли участие 210 китайцев с умеренно высоким уровнем холестерина. Их попросили ежедневно на протяжении 45 дней съедать по 85 граммов овса или риса. По результатам эксперимента исследователи подтвердили,что в организме испытуемых изменился уровень липидов и жирных кислот.

Исследование показало, что в группе, которая употребляла овес и его продукты, уменьшился уровень холестерина в крови на 5,7%, а так называемый плохой холестерин – на 8,7 %. В группе, употреблявшей рис, результаты были вдвое меньше.

Результаты эксперимента показали, что в группе, употреблявшей овес, в кишечнике с большей интенсивностью развивались бактерии, защищавшие организм от метаболических заболеваний, ожирения.

Источник: regnum.ru



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