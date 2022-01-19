 

Переболевшие уханьским вариантом СOVID-19 люди склонны к хронической усталости

19.01.2022, 18:04, Разное
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Ученые Южно-Австралийского института провели медицинский эксперимент, исследуя сайленсинг (экспрессию) генов людей, переболевших коронавирусом.
В исследовании принимали участие люди от двадцати до восьмидесяти лет. Для чистоты такого рода эксперимента медицинские работники изучали генетический фон только тех пациентов, которые переболели уханьским вариантом ковида. Считается, что он опаснее обычного COVID-19 тем, что мутация происходит в особо важных частях вируса, имеет повышенную способность проникать в клетки.

В результате анализа выяснилось: у людей, которые долго болели, из-за недостаточного количества тромбоцитов сворачивается кровь, что приводит к состоянию тромбоцитопении. Недостаток тромбоцитов выражается в виде слабости и хронической усталости.

Источник: poisknews.ru



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