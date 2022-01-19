На главу Калуги пожаловались в прокуратуру из-за съемок Comedy Club

Автор обращения, местный журналист Сергей Фадеев пожаловался в прокуратуру региона на главу города из-за перекрытия улиц ради съемок сериала Comedy Club.

По словам автора жалобы, улицы перекрывают из-за кино «с глупым юмором», информирует издание «Подъем».

«Не люблю глупый типа юмор и неграмотных блатных чиновников. А тут они в одной точке сошлись. На мой взгляд, перекрывать улицы ради съемок сериала нельзя. Пусть снимают так, чтобы калужанам ущерба не было», – рассказал мужчина.

Глава города заявил, что перекрытия будут локальными, а жалобы – попытка привлечь к себе внимание.

«Это точечно будет: на время съемок какая-то часть улицы, может быть, тротуары, будет задействована. Речи о блокировке города для съемки, тем более Comedy Club, не идет», – сказал глава.

Ранее Comedy Club Production сообщали о планах снимать в Калуге комедию.