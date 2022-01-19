CNN нашел в РФ девочку с «фантастическим потенциалом»

Ксении Ефремовой 12 лет, но она уже считается одним из самых ярких молодых талантов в теннисе, за успехами девочки из РФ следят 35 тыс. подписчиков в Instagram, а компании Nike и Yonex подписали с ней рекламные контракты.

О Ксении Ефремовой рассказал телеканал CNN. В настоящее время она тренируется в Академии тенниса Mouratoglou во Франции, основанной в 1996 году нынешним тренером Серены Уильямс Патриком Муратоглу.

Карьеру в теннисе Ефремова начала в возрасте трех лет. Тогда на одной из тренировок старшего брата девочка взяла ракетку и начала бить по мячам. «Я смотрела на нее и поражалась, потому что все мячи перелетали через сетку, все движения она выполняла идеально», – рассказала журналистам мама девочки Юлия Ефремова, бывшая профессиональная теннисистка.

В академию Муратоглу Ефремова попала в девять лет. Тренер признался CNN, что сразу увидел в ней «огромный потенциал».

«У Ксении невероятный потенциал… Она невероятная спортсменка. Если вы посмотрите ее социальные сети, то увидите это… Ее техника очень чистая. Она умеет рано принимать мяч. Она агрессивна. Она очень хороший соперник. Так что если посмотреть на все это в целом, то она великолепна», – рассказал тренер.

Он также отмечает, что Ефремова всегда рассчитывает исключительно на победу. Стремление быть лучшей отмечает и ее мама.

«Я знаю ее характер. Я знаю, какая она. Я знаю, как усердно она работает. Я знаю, как (сильно) она этого хочет. Я знаю, как она верит. Прежде всего, она верит в себя. Она не сомневается в себе, она не сомневается в том, что хочет этого. Поэтому от всего сердца я знаю, что она будет лучшей», – призналась Юлия Ефремова.

О воле Ксении к победе говорит и тот факт, что всего через шесть дней после смерти своего отца, Алексея Ефремова, юная теннисистка победила на турнире Tennis Europe Junior в Швеции. Титул она посвятила своему отцу.

«В память о моем отце, который скончался во время этого турнира в Швеции…Первое место. Ты всегда будешь жить в моем сердце как самый сильный человек во Вселенной. Я сделаю все, чтобы твои мечты сбылись, я знаю, что ты увидишь это сверху», – написала Ефремова в своем аккаунте в Instagram.

Мама девочки объяснила, что решение Ефремовой продолжить турнир не стало для нее неожиданностью, она объяснила, что подобную стойкость теннисистка унаследовала от своего отца.

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