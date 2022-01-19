 

Стали известны причины замедления работы смартфонов

19.01.2022, 17:45, Новости дня
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Эксперт Павел Сумцов дал несколько советов пользователям, у которых слишком медленно работает смартфон. Если такое происходит с вашим аппаратом, первым делом следует перезагрузить его. Не исключено, что таким нехитрым действием удастся решить появившиеся проблемы.

Не важно, появляется ли вас черный кран, тормозит ли только камера или все приложения. Перезагружайте!

Вторым шагом может стать сброс до заводских настроек. Однако не следует забывать, что предварительно нужно создать резервную копию, так как вся информация пропадет. Также будьте готовы к тому, что на смартфон снова начнут заходить все обновления, которые вы сбросили. Вообще-то, желательно делать сборс до заводских настроек перед каждой установкой купных обновления, отмечает эксперт. Хотя, многие пользователи не захотят делать этого из-за длительности процесса.



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