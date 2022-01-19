Американские ученые приблизились к лечению нейробластомы и остеосаркомы



1

минута

Новое исследование дает надежду на улучшение лечения как нейробластомы — рака, поражающего маленьких детей, который развивается из нервных клеток, так и и остеосаркомы — рака кости, наблюдающегося преимущественно у подростков и молодых людей.

Дело в том, что от одной трети до половины пациентов с этими видами рака либо никогда не реагируют на химиотерапию, облучение и хирургию, либо реагируют, но потом борются с рецидивом. На сегодняшний день большинство таких больных умирают.

Согласно исследованию, проведенному на мышах под руководством исследователей из Медицинской школы Стэнфордского университета (США), комбинация противораковых антител серьезно помогает в лечение этих двух трудноизлечимых детских онкологических заболеваний.

Эксперты ввели мышам с раком антитела, нацеленные на два типа иммунных маркеров на поверхности раковых клеток. Взятые вместе антитела, называемые анти-GD2 и анти-CD47, действовали гораздо более эффективно против рака, чем каждое из них по отдельности.

Ученые были удивлены тем, как хорошо работала такая комбинация, учитывая, что по одному эти антитела проявляли себя довольно слабо. Через 40 дней после начала эксперимента все мыши с нейробластомой, которым вводили отдельные антитела, умерли от своих опухолей, а все мыши, получившие оба антитела, вылечились.

Также терапия предотвратила распространение рака у мышей с остеосаркомой, сообщают авторы исследования. Хотя комбинация антител была несколько менее эффективной при остеосаркоме, она предотвратила распространение рака на легкие мышей. Это открытие стало обнадеживающим, поскольку метастазы в легкие являются частой причиной смерти людей с этим заболеванием.

Многообещающие результаты привели к первому клиническому испытанию комбинации антител. В нем принимают участие около 80 участников — детей и молодых людей, у которых рецидив нейробластомы или у которых нейробластома никогда не реагировала на лечение, или у которых был рецидив остеосаркомы. Эксперимент проходит в 14 онкологических центрах США.

«Мы уже переносим результаты в клинику, и мы рады видеть, что комбинация антител работает у детей», — сказала научный сотрудник Джоанна Теруват, доктор медицинских наук, ведущий автор исследования.