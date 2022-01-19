Гаспар Ульель скончался после несчастного случая на горнолыжном курорте

37-летний французский актер Гаспар Ульель умер после того, как вчера, 18 января, был экстренно госпитализирован. С кинозвездой произошел несчастный случай на горнолыжном курорте Ла Розьер, расположенном на юго-востоке Франции. Известно, что Гаспар катался на лыжах, упал и потерял сознание. По данным некоторых СМИ, актер столкнулся на трассе с другими лыжниками, но других подробностей происшествия не сообщалось.

Актер находился в департаменте Савойя на перекрестке двух лыжных трасс, – коротко сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Первую медицинскую помощь актеру оказали прибывшие на место спасатели и врачи лыжной станции. Однако после этого Ульелю понадобилась госпитализация, и его доставили в университетский больничный центр Гренобля на вертолете. Позже France Bleu сообщило, что у Гаспара была черепно-мозговая травма, а состояние его оценили как тяжелое. А несколько минут назад издания LCI и AFP сообщили о его смерти.

Гаспар Ульель

Международную известность Гаспару Ульелю принесла роль в детективной драме Жан-Пьера Жене “Долгая помолвка”, а другой заметной работой актера стала работа в картине Питера Уэббера “Ганнибал: Восхождение”, в которой он сыграл молодого Ганнибала Лектера. В 2005 году Гаспар получил престижную премию “Сезар” как многообещающий актер. Одним из последних проектов Ульеля стал новый сериал Marvel “Лунный рыцарь”, в котором он снялся вместе с Оскаром Айзеком.

Ульель встречался с французской актрисой Сесиль Кассель, и недолго с дочерью принцессы Монако Каролины журналисткой Шарлоттой Казираги и с Джордан Крантелль. К слову, Гаспар всегда был почетным гостем на балу князя Монако Альбера II, и в прошлом году он тоже его не пропустил. Больше восьми лет актер был в отношениях с французской моделью и певицей Гаэлли Пьетри, пара воспитывала пятилетнего сына.