 

Собянин предоставил обоим многодетным родителям право бесплатного проезда в общественном транспорте

19.01.2022, 17:22, Разное
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До недавнего времени право на льготный проезд имел только один из многодетных родителей. Теперь же бесплатно ездить в общественном транспорте могут оба родителя. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Изменения коснулись и льгот для подростков. Согласно документу, дети от 16 до 18 лет тоже могут пользоваться общественным транспортом бесплатно – вне зависимости от того, учатся они в образовательном учреждении или нет.

Для того, чтобы оформить карту москвича и получить право на бесплатный проезд, необходимо обратиться в один из центров госуслуг “Мои документы”. Карту сделают в течение месяца. Детям от 16 до 18 лет льгота по соцкарте продлевается автоматически.

Документы, необходимые для получения карты: паспорт, свидетельство о рождении ребенка (если карта оформляется для ребенка младше 14 лет), фотография формата 3х4 (снимок могут сделать в центре госуслуг). Статус готовности карты будет обновляться на сайте mos.ru.

Если многодетная семья еще не получала льготный статус, необходимо подать онлайн-заявление на портале.

Карта москвича является полноценной банковской картой, с помощью которой можно получать пенсию и другие соцвыплаты, а также оплачивать госуслуги без комиссии на mos.ru. Карту можно использовать для записи к врачу и как читательский билет. А еще она дает скидки более чем в 7,5 тысячи торговых точек партнерской сети (детские магазины, аптеки, интернет-магазины, фитнес-клубы, кафе и др.).



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