Прием заявок на участие в архитектурной премии Москвы завершится 15 февраля

Москва – современный мегаполис с высоким качеством окружающей среды. Архитектура новых зданий нравится не только жителям и гостям столицы. Проекты организации общественного пространства получают общественное признание.

В настоящий момент принимаются заявки на участие в ежегодной премии Москвы в области архитектуры и градостроительства. Представить можно любой проект капитального строительства, получивший свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения.

Для подачи заявок необходимо перейти на официальный сайт премии. Они принимаются до 15 февраля 2022 года. После этого члены жюри определят лучшие проекты. Победители получать по одному миллиону рублей.

Оценивать работы будут участники Архитектурного совета Москвы, урбанисты, представители профильных СМИ и приглашенные эксперты в области архитектуры. Председатель жюри – главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Высоко оцениваются работы, отличающиеся выразительностью и оригинальностью. Особое внимание эксперты обращают на качество архитектурно-градостроительных

решений. Объекты капительного строительства должны формировать комфортную городскую среду и способствовать развитию строительной отрасли.

Премия Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. Награждение победителей конкурса приурочено ко Дню архитектора, который отмечается ежегодно 1 июля.