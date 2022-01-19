 

Прием заявок на участие в архитектурной премии Москвы завершится 15 февраля

19.01.2022, 17:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Москва – современный мегаполис с высоким качеством окружающей среды. Архитектура новых зданий нравится не только жителям и гостям столицы. Проекты организации общественного пространства получают общественное признание.

В настоящий момент принимаются заявки на участие в ежегодной премии Москвы в области архитектуры и градостроительства. Представить можно любой проект капитального строительства, получивший свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения.

Для подачи заявок необходимо перейти на официальный сайт премии. Они принимаются до 15 февраля 2022 года. После этого члены жюри определят лучшие проекты. Победители получать по одному миллиону рублей.

Оценивать работы будут участники Архитектурного совета Москвы, урбанисты, представители профильных СМИ и приглашенные эксперты в области архитектуры. Председатель жюри – главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Высоко оцениваются работы, отличающиеся выразительностью и оригинальностью. Особое внимание эксперты обращают на качество архитектурно-градостроительных
решений. Объекты капительного строительства должны формировать комфортную городскую среду и способствовать развитию строительной отрасли.

Премия Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. Награждение победителей конкурса приурочено ко Дню архитектора, который отмечается ежегодно 1 июля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Мнение: Наглость или армейская тупость?

07.11 / Модный провал: пять шапок, которые не стоит покупать никому, и как понять, что изделие вам походит

16.10 / Врач-нутрициолог развенчал главные мифы об опасности глютена

16.01 / Пузатенькая – Личное мнение

25.05 / Вакцинация против COVID-19 не ухудшает течение долгого ковида – исследование

15.07 / Мнение: Повышение тарифов

12.12 / Ученые обнаружили средство для быстрого уничтожения вируса SARS-CoV-2

06.01 / Найден потенциальный способ лечения агрессивной формы рака легких

29.09 / Инфекционист назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19 в России

02.10 / Оскар Кучера ушел с телеканала НТВ из-за «свинского отношения»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика