Бывшая подруга Бородиной намекнула на отношения с Омаровым

Пользователи социальных сетей говорят о том, что экс-муж Ксении Бородиной Курбан Омаров закрутил роман с её бывшей подругой – Виолеттой. Девушка эту информацию не отрицает.

В последнее время бизнесмена Курбана Омарова замечают в компании известного косметолога Виолетты, бывшей подруги телеведущей Ксении Бородиной. Поклонники звезды живо интересуются личной жизнью Омарова и его новой возлюбленной, поэтому Виолетта дала исчерпывающее интервью, в котором объяснила, что между ней и Курбаном есть флирт, но на этом этапе ни о чем большем не стоит говорить.

Также она утверждает, что связь с бывшим мужем Бородиной не стоит считать причиной их размолвки, ведь телеведущая и бизнесмен разлучились много месяцев назад, а причиной разрыва их дружбы стал разный взгляд на жизнь.

В жизни Ксении Бородиной тоже не все так однозначно. В последнее время её замечают в компании Трофима, бывшего возлюбленного Виолетты. Сама косметолог ничуть не переживает из-за разрыва с бывшим женихом, считая, что они очень разные и не подходят друг другу.

Источник: www.starhit.ru