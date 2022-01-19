Певицу Монеточку подняли на смех после истерики в Сети

Пользователи подняли на смех певицу Монеточку после того, как она устроила истерику в Сети. Они заявили, что она не Алла Пугачева, поэтому не стоит вести себя подобным образом.

Уже несколько дней в интернете обсуждается скандал, который связан с новой квартирой Монеточки. В распоряжении журналистов оказалась информация о жилье исполнительницы. Не так давно она приобрела квартиру в Бассманном районе Москвы. Сумма сделки составила 19 миллионов рублей. В материалах журналистов можно увидеть дом, где якобы находится объект недвижимости.

После этого певица Монеточка в социальных сетях обвинила представителей СМИ в том, что они поступили некорректно, рассекретив ее место проживания. Артистка заявила, что теперь придется поменять жилье.

Пользователи Сети считают такое поведение Монеточки глупым. Она не является звездой первой величины, поэтому вряд ли данная информация кому-то пригодится.

Источник: www.kinoafisha.info