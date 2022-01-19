«Ветра в волосах и счастье в сердце»: Анна Семенович оседлала жеребца

Анна Семенович прокатилась по берегу верхом на коне. Видео для своих поклонников она опубликовала в Instagram.

Пока певица Анна Семенович отдыхала в Египте, её рейс был перенесен. Артистка пояснила , что отпуск придется сократить на два дня.

Однако звезда быстро нашла способ поднять себе настроение и отправилась на конную прогулку. В своем блоге она поделилась видео с поклонниками.

Удалось ли оседлать коня, не известно, так как фотографий самой прогулки нет. Но Семенович показала, как сидит верхом. Артистка в красном платье, оголив бедро, позировала для видео. «Ветра в волосах и счастье в сердце», ‒ так она подписала свою публикацию.

Фанаты под видео выражали свое восхищение звездой. Но были и те, кому стало жаль коня. Поэтому на певицу обрушились злобные комментарии. Также нашлись подписчики, которые оказались недовольны одеждой Семенович, утверждая, что в купальнике она смотрелась бы эффектнее.