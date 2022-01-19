Амнуэль: Авторы видеообращения Назарбаева старались максимально повторить ситуацию с обращением Ельцина к стране 31 декабря

Ремейк или пару слов к показу Назарбаева.

Ну, наконец, дождались! Казахстану и миру предъявлено: отец нации жив! Однако рука невольно тянется к перу, чтобы с профессиональной точки зрения прокомментировать увиденное.

Предъявленная картинка удивительная и наравне с ответами рождает целый пучок вопросов. Начну по порядку. Перед Назарбаевым огромный стол, совершенно пустой стол!

1. Это свидетельствует о том, что дел у человека нет или они все у него отобраны!

На столе одиноко стоят часы, возможно, даже золотые, но часы повернуты лицом к говорящему и камера, разумеется, ни разу не делает кинематографическую восьмерку и не демонстрирует их циферблат.

2. Часы как бы должны показывать говорящему, что его время ограничено!

На подставке под часами лежит ручка, а бумаг – бумаги, даже чистой, – на столе нет.

3. Видимо, ручка нужна для подписания завещания, один абзац из которого, видимо, и озвучивается словами: “Скоро будет проведен съезд главной нашей партии, и он (Токаев) будет избран ее председателем!” Замечу в скобках: пока ни о времени, ни даже о намерении провести съезд еще никто не объявлял, а тут миру и Казахстану уже объявляется его главный итог!

Съемка ведется двумя камерами, что в данном случае совсем необязательно, если нет необходимости прерывать выступление или его потом обрабатывать монтажом! Тем более что ни одна из камер ни разу не меняет позицию и ни разу не наезжает крупно на лицо Назарбаева или его руки.

4. С одной стороны, это неоспоримо свидетельствует о том, что съемка проводилась совсем недавно (меньше месяца назад). С другой стороны – о том, что Назарбаев находится вполне в нормальном состоянии. Об этом свидетельствует и мимика на лице и поведение рук Назарбаева, что явно контрастирует с поведением Токаева во время многочисленных обращений в горячие январские дни, вне зависимости от того, на каком языке он говорил.

Назарбаев, как и Токаев, 100% читает текст по телесуфлеру.

5. Однако две камеры свидетельствуют о предусмотренной необходимости монтажа. Перебивка планов ролика об этом свидетельствует. Значит, либо Назарбаев сбивался с чтения текста, либо позволял себе добавлять что-то к тексту.

Подведу итог. С моей режиссерской точки зрения, режиссеры, авторы этого ролика максимально старались повторить ситуацию обращения Ельцина к стране и миру 31 декабря. Но то был Ельцин, который сам решил уходить, а это Назарбаев – и, решил он уходить сам или ему было сделано “предложение, от которого он не смог воздержаться”, говоря известным кинематографическим языком, пока остается вопросом. Как и реальность того, кем был написан сценарий и чья режиссура руководила всеми событиями в Казахстане 2022 года.

Будем ждать продолжения…

Источник: “ГОРДОН”

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