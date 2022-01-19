 

Зибров, Никитин и Lida Lee. В Киеве состоялся предпремьерный показ комедии “Любовь и блогеры” продюсеров Остапчука и Таллера. Фото

19.01.2022, 17:16, Новости дня
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Предпремьерный показ фильма кроме актеров, которые снимались в картине, посетили в том числе продюсер Юрий Никитин, певицы Lida Lee и Нино Басилая, ведущая и блогер Рамина Эсхакзай, певец Павел Зибров, блогер Олег Машуковский и другие.

“Впервые за 30 лет украинского кинематографа мы объединили поколение профессиональных актеров и инфлюэнсеров, за которыми следят миллионы людей. Мы старались создать такую современную комедию, которая будет простой и понятной всем. Думаю, нам это удалось”, – заявил перед показом продюсер картины Владимир Остапчук.

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Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма “Любовь и блогеры”


Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма “Любовь и блогеры”


Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма “Любовь и блогеры”


Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма “Любовь и блогеры”


Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма “Любовь и блогеры”


Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма “Любовь и блогеры”


Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма “Любовь и блогеры”


Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма “Любовь и блогеры”


Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма “Любовь и блогеры”


Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма “Любовь и блогеры”


Фото предоставлено пресс-службой съемочной группы фильма “Любовь и блогеры”

Контекст:

Главные роли в комедии сыграли актеры Ольга Сумская, Назар Заднепровский и Вадим Новицкий. В фильме также снимались украинские блогеры и артисты Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Ксюша Манекен, Роман Свечкоренко, Анна Алхим, Виктория Маремуха и другие.

Продюсерами ленты являются Евгений Таллер и Владимир Остапчук, режиссер картины – Дмитрий Голумбевский. Сценарий к фильму написал Алексей Приходько.

Саундтрек к фильму записала украинская актриса Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко. В картине также прозвучат треки украинских групп The Hardkiss, Kazka и других.

Слоганом фильма стала фраза “Основано на ржачных событиях”. Фильм выйдет в прокат 20 января.

Украинский актер Алексей Горбунов за несколько дней до премьеры раскритиковал картину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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