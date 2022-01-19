В Москве задержали главврача СИЗО «Матросская тишина»

Главного врача следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко задержали в Москве, предположительно он задержан в рамках дела о коррупции, сообщил информированный источник.

«Главврач больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко задержан в Москве. Предположительно, его задержали вчера за коррупцию», – рассказал он РИА «Новости».

Как сказал источник ТАСС, Кравченко находится в одном из столичных ИВС. По его словам, Кравченко работает в должности заместителя главы медико-санитарной части СИЗО «Матросская Тишина».

На сайте УФСИН по Москве сказано, что майор внутренней службы Александр Кравченко в настоящее время занимает должность заместителя начальника медико-санитарной части по организационно-методической и клинико-экспертной работе Федерального казенного учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 77 ФСИН России».

В медико-санитарной части оказывают медицинскую помощь людям, которые содержатся в «Матросской Тишине» и нуждаются в постоянной помощи врачей. Среди них ректор «Шанинки» Сергей Зуев и бизнесмен Борис Шпигель.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении замдиректора по клинической работе ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» (ЛОР НИИ). Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.