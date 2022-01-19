 

Итальянские полицейские высказали недовольство розовыми масками

19.01.2022, 17:14, Новости дня
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В Италии один из профсоюзов полицейских SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) выразил протест против розовых масок типа FFP2, которые поставлялись в полицейские участки в некоторых итальянских провинциях.

«В нескольких провинциях, таких как Павия, Варезе, Феррара, Сиракузы, Венеция, Сондрио и Комо, были поставлены защитные средства FFP2 розового цвета», – подчеркивает Автономный профсоюз в обращении на имя главы государственной полиции Ламберто Джаннини, информирует РИА «Новости».

Профсоюз указывает в своем письме, что спустя почти два года после начала пандемии «трудно представить трудности в закупке средств индивидуальной защиты», и поясняется, что розовый цвет будет для полицейских «эксцентричным» и компрометирующим для репутации всей полицейской службы.

Также указывается, что недовольство «возникает не из-за предрассудков, связанных с цветом, а из-за того, что использование униформы подлежит регулирован»

«На основании принесенной ими присяги сотрудники полиции должны носить одежду с приличием и уважением к службе», – указывают полицейские.

При этом сицилийское отделение другого профсоюза служителей закона заявило, что маски не должны быть предметом «мачистских и средневековых» глупостей.

Напомним, тысячи жителей в разных городах Италии приняли в субботу участие в манифестациях против ковид-сертификатов и обязательной вакцинации, в Риме сидячая забастовка перед кафедральным папским собором Святого Иоанна на Латеранском холме собрала около 5 тыс. человек.



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