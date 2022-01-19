 

Роскосмос показал видео пролета потенциально опасного астероида мимо Земли

19.01.2022, 17:14, Новости дня
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Потенциально опасный астероид пролетел на расстоянии 2 млн километров от Земли, кадры пролета небесного тела опубликовал Роскосмос.

«Астероид 1994 PC1 размером около 1 км был обнаружен в 1994 году обсерваторией Сайдинг-Спринг. Он считается потенциально опасным, поскольку пересекает орбиту Земли. Один оборот вокруг Солнца астероид совершает за 572 суток», – говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Кадры были сняты телескопом Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия) в ночь на 19 января. В это время астероид сблизился с Землей на максимальное расстояние.  

«В 00.51 мск 19 января он прошел на расстоянии около 2 млн км от нас (для понимания: это почти в 5 раз дальше Луны)», – пояснили в Роскосмосе.

Ранее в НАСА заявили, что к Земле летят сразу два потенциально опасных астероида.



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