Роскосмос показал видео пролета потенциально опасного астероида мимо Земли

Потенциально опасный астероид пролетел на расстоянии 2 млн километров от Земли, кадры пролета небесного тела опубликовал Роскосмос.

«Астероид 1994 PC1 размером около 1 км был обнаружен в 1994 году обсерваторией Сайдинг-Спринг. Он считается потенциально опасным, поскольку пересекает орбиту Земли. Один оборот вокруг Солнца астероид совершает за 572 суток», – говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Кадры были сняты телескопом Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия) в ночь на 19 января. В это время астероид сблизился с Землей на максимальное расстояние.

«В 00.51 мск 19 января он прошел на расстоянии около 2 млн км от нас (для понимания: это почти в 5 раз дальше Луны)», – пояснили в Роскосмосе.

Ранее в НАСА заявили, что к Земле летят сразу два потенциально опасных астероида.