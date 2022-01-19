 

Депутаты обязали проводить дорожные работы исключительно зимой

19.01.2022, 17:11, Разное
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Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект “О проведении дорожных работ на территории Российской Федерации”. Согласно документу, в России сокращаются до трёх месяцев в году сроки ремонта дорожного покрытия. В большинстве регионов страны их необходимо проводить в период с 1 декабря до 1 марта, на территориях с вечной мерзлотой с 1 ноября по 1 апреля. 

При принятии инициативы депутаты руководствовались, прежде всего, интересами автолюбителей. Об этом сообщил автор законопроекта Василий Васильев.

“Решение делать ямочный ремонт, расширять дороги или ремонтировать мосты наиболее логично зимой, ведь летом это приводит к пробкам – люди едут на юг, с юга, да и в городах очень большой трафик. В зимний период автомобилисты ввиду погодных условий, а также новогодних праздников выезжают исключительно по необходимости, поэтому ремонт дорог не приведёт к таким последствиям. Кроме того, если проводить ремонт в течение трёх месяцев, а не двенадцати, экономятся средства”, – заверил парламентарий.

Также депутаты дополнили закон новыми нормативами, согласно которым приступать к замене дорожного покрытия можно при температуре не выше 4° С. В ином случае все работы должны прекратиться. Помимо этого, дорожникам разрешили работать во время осадков. 

Проведение дорожного ремонта тёплое время года допускается исключительно в случае ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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