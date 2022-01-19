Garmin представляет наручные смарт-гаджеты Fenix 7

На проведенной официальной презентации компания Garmin продемонстрировала линейку новых смарт-чаов Fenix 7, состоящую из трех моделей. Разница между ними видна по размеру устройств, отметили представители компании. Также производитель показа более продвинутое наручное устройство Epix Gen 2.

Размер корпус в трех умных часах Fenix 7 колеблется от 42 до 51 мм. Возможны разные варианты материала, из которого он изготовлен. Часы будут выпускаться как с титановыми и стальными корпусами, так и из прочных полимеров. Однако размеры экранов у всех версий одинаковы – 1,2 дюйма. Также есть разница в периоде автономной работы – от 90 до 213 часов.

Более дорогая модель смарт-часов Epix Gen 2. В конструкции инженеры продолжают традиции, заложенные в выпущенной 7 лет назад модели Epix. Разумеется, произошло осовременивание гаджета.