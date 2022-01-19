 

Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после праздников

19.01.2022, 16:40, Разное
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Сегодня днем Кейт Миддлтон совершила свой первый в 2022 году выход в свет. Герцогиня Кембриджская, отметившая 10 дней назад свое 40-летие, посетила вместе со своим мужем Музей подкидышей (Foundling Museum) на Брансуик-сквер в Лондоне. Кстати, с 2019 года Кейт является королевским патроном музея, экспозиция которого рассказывает об истории Больницы для подкидышей – первой детской благотворительной организации Великобритании, основанной в 1739 году как приют для детей, матери которых не могли содержать или заботиться о своих малышах.

Во время визита герцог и герцогиня Кембриджские встретились с представителями сферы ухода, в том числе с теми, у кого есть непосредственный опыт проживания в социальных учреждениях. Супруги приняли участие в круглом столе с экспертами и заинтересованными сторонами из сферы ухода за детьми, чтобы обсудить эту проблему в рамках Великобритании, в частности, как сироты по достижении совершеннолетия проходят процессы социализации – как они находят работу, жилье, сталкиваются ли они с психологическими проблемами и разного рода зависимостям. Затем Кейт и Уильям провели время с людьми с опытом работы в этой области, в том числе с писателем и поэтом Лемном Сиссеем, бывшим легкоатлетом Криссом Акабуси и писателем Алланом Дженкинсом.

Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала сдержанный образ: ярко-синее с оттенком цвета морской волны пальто поверх темно-синей водолазки и широких брюк в тон, добавив к ансамблю синие бархатные лодочки на высоком каблуке и круглые серьги с позолотой из масс-маркета – такие же серьги можно найти у бренда Accessorize за 7 фунтов.

Для принца Уильяма это уже второе официальное мероприятие, проведенное в новом году. 12 января от имени Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы II ее внук вручил награды выдающимся спортсменам и спортивным деятелям. Он сделал это во время церемонии инвеституры, которые прежде проходили в Букингемском дворце, в Виндзорском замке. 

Минувшее Рождество герцог и герцогиня Кембриджские провели в Норфолке, отдельно от королевских родственников. Как это было, читайте здесь.



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