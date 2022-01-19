 

Археологи: Скипетры из Эрмитажа оказались соломинками для распития пива

19.01.2022, 16:33, Разное
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В результате повторного исследования петербургские исследователи пришли к выводу, что восемь стержневых трубок из коллекции Эрмитажа – не скипетры, а соломинки для питья пива.
В ХIX веке (1897 год) группой археологов, которую возглавлял Николай Веселовский, были проведены раскопки Майкопского кургана. Было найдено три погребения. По мнению специалистов, в них находились останки небедных женщин и мужчин. Вместе с останками людей археологи нашли ценный инвентарь: украшения из сердолика, золота, бирюзы и восемь трубок со стержнем.

Археолог и востоковед Николай Веселовский предположил, что эти трубки – скипетры, однако современные исследователи данную гипотезу отрицают и интерпретируют указанные атрибуты как соломинки для питья напитков, которые требуют фильтрации. По мнению ученых, таким напитком было пиво.

Предполагается, что владельцами этих трубок были жители Северного Кавказа, которые употребляли пиво из общей посуды.

Источник: nplus1.ru



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