Рустам Солнцев призвал Монеточку “успокоиться” на фоне скандала с адресом её нового жилья

Блогер Рустам Солнцев дал комментарий по поводу скандала Монеточки и Telegram-канала Mash. Ранее на портале был опубликован адрес дома, где певица купила квартиру.

Недавно произошел конфликт между Монеточкой и Telegram-каналом Mash. Певица выразила свое недовольство по поводу того, что в Сети появился адрес дома, в котором она купила большую квартиру. Звезда не хранила в тайне информацию о приобретении имущества. Она постоянно делилась с фанатами новостями о том, как обстоят дела с ремонтом в новом жилье. Однако Монеточка всё же хотела, чтобы адрес дома остался в секрете.

У себя в блоге девушка высказала свое мнение по поводу инцидента и описала его как «позорный журналистский поступок». Вокалистка признается, что теперь не сможет жить в этой квартире, так как всем стало известно ее расположение.

Шоумен Рустам Солнцев отреагировал на шумиху и прокомментировал данную ситуацию. Блогер заявил, что Монеточке не стоит так сильно переживать, ведь сейчас уже мало кто из поклонников караулит звезд около их домов. Фанаты предпочитают атаковать кумиров в соцсетях.

Источник: www.kinoafisha.info