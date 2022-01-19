 

Рустам Солнцев призвал Монеточку “успокоиться” на фоне скандала с адресом её нового жилья

19.01.2022, 16:33, Разное
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Блогер Рустам Солнцев дал комментарий по поводу скандала Монеточки и Telegram-канала Mash. Ранее на портале был опубликован адрес дома, где певица купила квартиру.
Недавно произошел конфликт между Монеточкой и Telegram-каналом Mash. Певица выразила свое недовольство по поводу того, что в Сети появился адрес дома, в котором она купила большую квартиру. Звезда не хранила в тайне информацию о приобретении имущества. Она постоянно делилась с фанатами новостями о том, как обстоят дела с ремонтом в новом жилье. Однако Монеточка всё же хотела, чтобы адрес дома остался в секрете.

У себя в блоге девушка высказала свое мнение по поводу инцидента и описала его как «позорный журналистский поступок». Вокалистка признается, что теперь не сможет жить в этой квартире, так как всем стало известно ее расположение.

Шоумен Рустам Солнцев отреагировал на шумиху и прокомментировал данную ситуацию. Блогер заявил, что Монеточке не стоит так сильно переживать, ведь сейчас уже мало кто из поклонников караулит звезд около их домов. Фанаты предпочитают атаковать кумиров в соцсетях.

Источник: www.kinoafisha.info



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