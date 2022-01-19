В Кремле отреагировали на приглашение Эрдогана о переговорах Путина и Зеленского в Турции

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 января, комментируя предложение президента Турции Реджепа Эрдогана о переговорах главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турции, сообщает “Коммерсантъ”.

Сегодня стало известно, что Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию, чтобы обсудить нынешнюю эскалацию в отношениях стран.

“Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине… Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать”, – прокомментировал Песков.

Он сказал, что “место проведения каких-то контактов вторично”, а главное, по его мнению, – “повлиять на Украину”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Сейчас Украина ищет альтернативное место для проведения заседаний ТКГ, которые раньше проходили в Минске, так как отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко – избранным президентом страны.

Последний саммит лидеров “Нормандской четверки” состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

Эрдоган 29 ноября 2021 года объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным “найти пути решения проблемы” на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России, настаивая, что Россия “не является стороной конфликта”.

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что “российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона”, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что “ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной” не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ “не является стороной конфликта”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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