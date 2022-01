Председатель Еврокомиссии: Мы введем масштабные санкции против РФ в случае дальнейшей эскалации в Украине

Она подтвердила поддержку Евросоюзом Украины в противостоянии российской агрессии и предупредила Кремль о возможных последствиях в случае нового вторжения.

“Начинаются трудные времена. Мы поддерживаем диалог с Россией, но мы не принимаем попыток разделить Европу на сферы влияния. Мы поддерживаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами”, — написала фон дер Ляйен.

#PFUE2022 starts in troubled times.

We support dialogue with Russia but do not accept attempts to divide Europe into spheres of influence.

We reaffirm our solidarity with Ukraine.

If the situation deteriorates, we will come with massive sanctions, coordinated with partners.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2022

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

17 января 2022 года стало известно, что США и Европейский союз не рассматривают отключение России от международной платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину.

19 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 19 января провели телефонный разговор о ситуации с безопасностью вокруг Украины.

