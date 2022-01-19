Российские космонавты приступили к первому в 2022 году выходу в открытый космос

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли выходной люк модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС) и начали первый в 2022 году выход в открытый космос в рамках работ по интеграции узлового модуля «Причал». Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Российские члены экипажа зафиксировали крышку выходного люка и установили защитное кольцо. Центр управления полетами разрешил Дуброву выход в открытый космос, вторым выйдет Шкаплеров, передает ТАСС.

Ожидается, что внекорабельная деятельность продлится примерно 6 часов 40 минут. Для Шкаплерова это будет третий выход в открытый космос, для Дуброва –ч етвертый.

Работы в открытом космосе выполняются с целью интеграции узлового модуля «Причал», который в ноябре пристыковался к МКС. В частности, среди задач числятся установка поручней между модулями «Наука» и «Причал», демонтаж чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи «Курс-П» и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки.

По данным журнала «Русский космос», российские космонавты восемь раз выйдут в открытый космос с января по май 2022 года.

Ранее сообщалось, что Новый год в космосе впервые встретили сразу десять человек: семь – на борту Международной космической станции, а трое – на китайской станции «Тяньгун».