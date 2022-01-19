Норвегия заявила о неспособности заменить Россию в поставках газа в Германию

Норвегия – второй по значению поставщик газа в ФРГ – на фоне призывов в Германии избавиться от зависимости от газа из РФ заявила, что она не сможет восполнить дефицит.

Как информирует Deutsche Welle, Норвегия является вторым по значению поставщиком газа в Германию, но в случае срыва поставок газа из РФ она не сможет восполнить нехватку топлива в ФРГ. «Мы на треть удовлетворяем потребности Германии в газе, но наши трубопроводы уже работают на полную мощность. У нас нет резервов, которыми мы могли бы восполнить дефицит», – сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью медиакомпании ZDF.

Сообщается, что в среду он прибывает в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он планирует донести до Шольца, что Норвегия, несмотря на чрезвычайно высокие цены на энергию в его стране, все же намерена оставаться надежным поставщиком газа в Германию в долгосрочном плане.

Ранее сообщалось, что газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток.

В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.

Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.

Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.